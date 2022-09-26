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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по военкому в иркутском Усть-Илимске

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по военкому в иркутском Усть-Илимске
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Усть-Илимске Иркутской области задержали подозреваемого в стрельбе в военном комиссариате, сообщило следственное управление СКР по региону.

В отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого допрашивают, выясняют мотивы преступления.

Пресс-служба управления Росгвардии по региону уточнила, что подозреваемый в стрельбе в центральном городском военкомате Усть-Илимска пытался скрыться от прибывших на место сотрудников ведомства. После задержания его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, оружие изъято.

"Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник губернатор Игорь Кобзев сообщил, что молодой человек открыл стрельбу по военному комиссару, тот находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

СКР Иркутская область
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