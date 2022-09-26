Владимир Чижов освобожден от должности постпреда России при ЕС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Постпред России при ЕС Владимир Чижов освобожден от должности.

Как отмечается в указе президента РФ Владимира Путина, подписанном в понедельник, "освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе".

Чижов является ветераном российской дипломатии, работал в Брюсселе с 2005 года, до этого занимал пост замглавы МИД России.