Постпред РФ в ЕС Чижов заявлен кандидатом в сенаторы от Карелии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Карелии Артур Парфенчиков предложил наделить полномочиями сенатора от региона постоянного представителя РФ при Европейском союзе Владимира Чижова.

В числе кандидатов также заявлены действующий представитель региона в Совете Федерации Александр Ракитин и главный врач городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис.

ЦИК Карелии рассмотрит эти документы в течение десяти дней с момента их подачи.

11 сентября в Карелии пройдут выборы губернатора. Кандидаты при регистрации предлагают по три претендента на пост сенатора.