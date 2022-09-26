Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ заявил, что он не подлежит частичной мобилизации

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации", которым, в частности, предоставил гражданство РФ экс-сотруднику ЦРУ и АНБ США Эдварду Сноудену.

Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В нем приводится список лиц, которые получают российское гражданство. Среди них значится "Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 г. в Соединенных Штатах Америки".

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Мобилизации не подлежит

Сноуден не подлежит призыву по частичной мобилизации, объявленной в РФ, заявил "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.

"Есть порядок, установленный законодательством РФ, о тех, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Адвокат сообщил также, что российского гражданства будет добиваться и супруга американца, а появившийся в браке сын уже является россиянином по рождению.

Касаясь реакции Сноудена на предоставление ему гражданства РФ, Кучерена сказал: "Конечно же, Эдвард благодарен России, что она не отвернулась от него в трудный для него момент, и рад, что стал российским гражданином".

Отвечая на вопрос, с чем связано то, что процесс получения российского паспорта так растянулся, адвокат отметил: "Он получал гражданство на общих основаниях, выполнив все условия законодательства РФ о гражданстве".