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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Что произошло за день: понедельник, 26 сентября

Стрельба в ижевской школе, утечка газа на одной из ниток "Северного потока 2", гражданство РФ для Сноудена и обновление пятилетнего минимума индексом МосБиржи

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате стрельбы в ижевской школе №88 погибли 15 человек, среди жертв были дети. Ранения получили 23 человека, из них 12 пострадавших - в тяжелом состоянии. Как сообщили в СК, подозреваемый - 34-летний выпускник школы Артем Казанцев. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

- Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2". Утечка произошла вблизи острова Борнхольм.

- Индекс МосБиржи к закрытию торгов обновил 5-летний минимум. Он составил 1933,35 пункта (-7,5%, минимум дня - 1841,42 пункта), индекс РТС - 1043,44 пункта (-8,6%, минимум дня - 1002,6 пункта). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 14,8%.

- Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В него попали 92 физлиц и организаций, включая 23 высокопоставленных сотрудников Газпромбанка, 16 сотрудников Сбербанка и десятерых представителей Совкомбанка. В список включены несколько крупных предпринимателей: Искандер Махмудов, партнеры по бизнесу в области коммерческой недвижимости Год Нисанов и Зарах Илиев, а также Игорь Макаров. Также санкции введены против "Гознака".

- Дмитрий Песков заявил, что решений о закрытии границ России или введении военного положения в регионах не принималось. В Минобороны РФ также сообщили, что в рамках частичной мобилизации "ограничений на передвижение граждан не предусматривается".

- Мужчина выстрелил в военкома в Усть-Илимске Иркутской области. Пострадавшего доставили в больницу. В отношении 25-летнего местного жителя, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело.

- Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Анатолий Кучерена заявил, что он не подлежит частичной мобилизации, так как не служил в российской армии.

- Российские абитуриенты смогут подавать документы сразу только на пять специальностей. Ранее можно было выбрать до десяти направлений и специальностей.

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