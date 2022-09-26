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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Часть раненных в результате стрельбы в ижевской школе детей перевезут в Москву

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Часть детей, раненных в результате стрельбы в школе №88 Ижевска (Удмуртия), во вторник перевезут на дальнейшее лечение в Москву, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Будем транспортировать в Москву, перевозка планируется на завтра. Сегодня нужно стабилизировать состояние всех детей", - сказал он.

Он не уточнил, сколько детей доставят в столицу, отметив, что это решит консилиум врачей. "Назначено необходимое дообследование. По одному ребенку еще завершают хирургическое вмешательство. Утром будет еще одна оценка", - сказал министр.

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По словам Мурашко, с детьми и их родителями работают психологи. Родителям разрешено остаться в больнице, врачи рассказали им все про состояние здоровья детей.

"Наиболее критических (раненых - ИФ), за которых мы сейчас переживаем, трое", - добавил он.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Он проник туда, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство. По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Ижевск
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