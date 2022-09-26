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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Устроивший стрельбу выпускник ижевской школы был на учете у психиатров

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в нападении на школу №88 в Ижевске, где были застрелены дети и взрослые, находился на учете в психоневрологическом диспансере, сказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Нам уже известно имя (...) человека, который это сделал. Это Казанцев Артем, житель Ижевска. Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере", - сообщил он и добавил, что стрелявший придерживался нацистской идеологии, потому что на его одежде была нацистская символика.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что подозреваемый "не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия". Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что, по предварительным данным, у стрелявшего было два травматических пистолета, переделанных под боевые патроны.

О нацистской символике на одежде подозреваемого, который покончил с собой, сообщали в СК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что стрелявший мог быть сторонником неофашистской идеологии.

По данным СК, подозреваемый - 34-летний выпускник школы №88 Артем Казанцев.

Кроме него, погибли 13 человек, в том числе семь детей, были ранены еще 23 человека. Случившееся расследуется по статьям УК об убийстве людей, в том числе малолетних и о незаконном обороте оружия.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.

Стрельба в ижевской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Удмуртия Артем Казанцев СКР Александр Бречалов Росгвардия
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