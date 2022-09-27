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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ФСБ задержала вербовщика "ИГ" в московском регионе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в столичном регионе гражданина одной из стран Центральной Азии, занимавшегося вербовкой и распространением идеологии запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией в московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (далее - МТО) ИГИЛ", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

ФСБ установила, что "24-летний гражданин одной из стран Центральной Азии пропагандировал идеологию МТО "ИГИЛ" среди своих земляков по местам их трудовой деятельности в городах Москве и Воронеже".

"Для идеологической обработки мусульман радикал активно использовал социальные сети и мессенджеры, где распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

"Фигурант дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в спецслужбе.

ФСБ Москва Исламское государство
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