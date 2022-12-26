ФСБ сообщила о ликвидации ячейки ИГ, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидирована ячейка запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, действовавшая на Урале и в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщила в понедельник ФСБ России.

"Во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации "ИГИЛ" (далее - МТО)", - сообщила спецслужба.

По данным ФСБ, действуя по заданию эмиссаров ИГИЛ, члены сообщества "осуществляли переправку боевиков из России на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для ведения боевых действий против Вооруженных сил Российской Федерации, финансирование терроризма и оправдание террористической деятельности".

"В период с декабря 2021 г. по настоящее время в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Тюменской области и ХМАО-Югре задержаны и судебными решениями арестованы 11 граждан России, в том числе организатор террористического сообщества. Восемь участников, находящихся в составе МТО в Сирийской Арабской Республике, объявлены в международный розыск", - сообщила ФСБ.

В ходе обысков в местах проживания обвиняемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также персональные компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов терсообщества в боевых действиях.

В свою очередь Следственный комитет сообщил, что по данному факту возбуждены дела по статьям 205.5, 205.4, 205.1 и 205.2 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; организация террористического сообщества; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма).