Супругам мобилизованных граждан с детьми могут предоставить ряд трудовых "сохранных норм"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проекты нормативных актов, которые позволят создать ряд трудовых льгот для членов семей мобилизованных граждан, сообщил во вторник глава министерства Антон Котяков.

"Мы уже в тех проектах документов, которые сейчас проходят стадию утверждения, закрепили, что если в семье один родитель мобилизован, то для второго родителя, если в семье есть дети до 14 лет, вводятся определенные сохранные нормы. И здесь речь идет об отсутствии возможности привлекать в данном случае маму к сверхурочной работе, это отсутствие возможности привлекать такого сотрудника к работе в выходные дни, праздничные дни или направлять в командировку"- сказал Котяков на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда во вторник.

Также, по словам министра, при мобилизации одного из родителей в таких семьях второй супруг получит "преимущественное право" на сохранение работы в случае сокращения персонала на месте его трудоустройства.