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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Взносы в ПФР за мобилизованных работников не выплачиваются

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Работодатели не должны выплачивать взносы в пенсионный фонд за своих мобилизованных сотрудников во время приостановки их трудовых договоров, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Также у работодателей возникают вопросы по страховым взносам. На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать на данный момент в Пенсионный фонд. С 1 января 2023 года они должны поступать в Объединенный социальный фонд России, и в данном случае взносы работодателем за таких сотрудников не выплачиваются", - сказал министр.

Он пообещал, что понятия "приостановление трудового договора" и "возобновление трудового договора" появятся в отчетности работодателей перед ПФР уже в ближайшее время.

"Мы сейчас уже дорабатываем отчетные формы, которые будут предоставляться в Пенсионный фонд, все из вас ее уже знают, СЗВ-ТД (о приеме сотрудника на работу - ИФ), которая предоставляется в Пенсионный фонд, и годовая форма СЗВ-СТАЖ (с дополнительными сведениями о работнике - ИФ). Как только будут приняты изменения в федеральное законодательство, у нас уже подготовлен приказ Минтруда, вся нормативная база Пенсионного фонда с точки зрения доработки форм, где уже будут закреплены конкретные поля о предоставлении информации в Пенсионный фонд", - сказал Котяков.

На днях правительство выпустило постановление, которое устанавливает, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Госдума приняла в третьем чтении соответствующие поправки в Трудовой кодекс 27 сентября.

26 сентября Минтруда разъяснило, что срочный трудовой договор с сотрудником в случае его мобилизации должен быть приостановлен, и что это касается и тех, кто находится на испытательном сроке.

ПФР Минтруда Антон Котяков Правительство Госдума
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