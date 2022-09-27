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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Кремле на вопрос о создании Крымского округа ответили, что указы президента не анонсируются

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если будут приняты какие-то решения, касающиеся создания нового федерального округа, Кремль об этом проинформирует СМИ.

"Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, правда ли, что в России будет создан Крымский федеральный округ после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и что его возглавит экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российская правовая система и исполнительная власть готовы к возможному вхождению в состав РФ новых субъектов после референдумов на соответствующих территориях, заявил Песков.

"Наши законодатели, наши органы исполнительной власти и наши правовые подразделения готовы", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Дмитрий Песков
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