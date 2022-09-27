Песков сообщил о юридическом изменении ситуации в зоне СВО после референдумов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что ситуация в зоне боевых действий на Украине после подведения итогов референдумов изменится радикально с юридической точки зрения.

На вопрос журналистов, как изменится обстановка после референдумов и может ли сократиться число обстрелов в зоне боевых действий, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом, естественно, изменится с юридической точки зрения, с точки зрения международного права, со всеми соответствующими последствиями для целей обеспечения безопасности на этих территориях".

На просьбу журналистов прокомментировать заявления турецкой стороны о том, что в Самарканде Владимир Путин сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности вернуться к переговорам с Украиной на новых условиях, Песков сказал: "Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия - об этом мы неоднократно говорили".

"Но в целом принцип сохраняется прежний: все цели специальной военной операции (должны быть достигнуты - ИФ), - сказал Песков. - Но также на переговорах было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается".