Минсельхоз сообщил о наращивании экспорта зерна РФ в Африку и страны Ближнего Востока

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия наращивает экспорт зерна в Африку, страны Ближнего Востока, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением, мы наращиваем поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки", - сказал министр.

Как заявил Патрушев, уборочная кампания проходит в штатном режиме, темпы и урожайность выше прошлогодних. На данный момент обмолочено около 90% площади и собрано уже порядка 140 млн тонн зерновых. "По прогнозам, в 2022 году, как вы сказали, урожай зерна в чистом весе будет приближаться к 150 млн тонн, из которых порядка 100 млн тонн будет пшеница. Здесь ждем исторического рекорда. Такие показатели производства, безусловно, позволяют нам обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать достаточно внушительные объемы", - сказал министр.

Патрушев также сообщил, что помимо зерна, урожайность выше прошлогодней по целому ряду сельхозкультур. "В частности, сахарной свеклы собрано 12 млн тонн, прогнозируем урожай свыше 43 млн тонн. Активно ведется уборка сои, намолочено 850 тыс. тонн. Рассчитываем на рекордный объем в размере 5,4 млн тонн", - уточнил он.

По его словам, подсолнечника, собрано 2,2 млн тонн. "Итоговый урожай ожидаем на уровне 15 млн тонн. Картофель выкопан с половины площадей, накопано 3,5 млн тонн. Рассчитываем на объем около 7 млн тонн, - сказал он. - С половины площади убраны овощи открытого грунта, темпы сопоставимы с 2021 годом. Совокупно вместе с тепличными ожидается урожай на уровне 6,8 млн тонн. И, наконец, темпы уборки плодов и ягод тоже опережают прошлогодние. На текущую дату собрано 554 тыс. тонн, по плану выйдем на рекордные 1,5 млн тонн".