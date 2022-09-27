РФ и КНР подписали контракт о взаимном размещении наземных станций ГЛОНАСС и Beidou

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - РФ и КНР подписали контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае и китайских станций системы Beidou в России, сообщили во вторник в "Роскосмосе".

"В присутствии генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня были подписаны контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае и китайских станций системы Beidou в России", - сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что три российские измерительные станции планируется построить в китайских городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, три китайских - в российских городах Обнинск, Иркутск и Петропавловск-Камчатский.