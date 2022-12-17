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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Россия разместит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС в 2023 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует построить и ввести в эксплуатацию измерительную станцию системы ГЛОНАСС в Венесуэле в следующем году, заявили в госкорпорации в субботу.

"Строительство и введение в эксплуатацию - в течение 2023 года", - говорится в ее сообщении в телеграм-канале.

Контракт с Боливарианским агентством по космической деятельности был подписан в начале недели в рамках заседания межправительственной комиссии РФ и Венесуэлы. "Станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС как в Западном полушарии, так и в глобальном масштабе", - заявили в "Роскосмосе".

Отмечается, что венесуэльские потребители получат ГЛОНАСС на безвозмездной и постоянной основе для нужд наземного, морского и воздушного транспорта, точного земледелия, мониторинга состояния индустриальных и инфраструктурных объектов, проведения научных исследований.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" ведет переговоры о размещении на территории Аргентины станций системы ГЛОНАСС. Кроме этого, в Южной Америке станции могут быть размещены на территории Бразилии, Венесуэлы и Парагвая.

Роскосмос ГЛОНАСС Венесуэла
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