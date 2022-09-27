Более 95% голосов на участках в РФ отданы за вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным ЦИК РФ, подавляющее большинство избирателей на участках, расположенных на территории России, проголосовали за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Такие предварительные данные референдума представлены во вторник в едином центре сбора данных об итогах голосования на референдумах по вопросу о вхождении в состав РФ.

По итогам обработки 14,07% протоколов 97,79% избирателей на участках на территории РФ проголосовали за вхождение Луганской народной республики в состав России.

После обработки 16,06% протоколов 98,05% избирателей на территории РФ проголосовали за включение Донецкой народной республики в состав России.

После обработки 12% протоколов, за вхождение Херсонской области в состав РФ отдали свои голоса 97,47% участников на территории РФ.

По итогам обработки 20% протоколов, за вхождение Запорожской области отдали свои голоса 98% участников на территории РФ.