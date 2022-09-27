Совфед может рассмотреть законы о присоединении к РФ новых территорий 4 октября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заседание Совета Федерации для рассмотрения законов о присоединении новых территорий к РФ после прохождения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может пройти 4 октября, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Полагаю, завтра, послезавтра - в ближайшие дни будут подведены итоги референдумов. Мы готовы, пока не вижу необходимости внеплановых заседаний. Плановое заседание - 4 октября. Полагаю, 4-го числа, если все подтвердится, пройдет хорошо, мы готовы рассмотреть", - сказала Матвиенко журналистам в Таганроге во вторник.

Она добавила, что "мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, если будет такова воля - войти в состав РФ - безусловно, мы это поддержим".

Ранее были опубликованы предварительные данные ЦИК РФ, согласно которым подавляющее большинство избирателей на участках, расположенных на территории России, проголосовали за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.