Экспортная пошлина на пшеницу из РФ снижена на 7,2%, почти до 2,5 тыс. руб. за т

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 28 сентября снижена до 2 тыс. 476,6 рубля с 2 тыс. 668,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составляет 7,2%.

Пошлина на ячмень снижена до 2 тыс. 152,6 рубля с 2 тыс. 353,9 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 659,9 рубля с 3 тыс. 696,5 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 4 октября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,2 за тонну - на пшеницу ($311,9 неделей ранее), $281,8 - на ячмень ($282,8), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".