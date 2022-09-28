Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на сахар, роста на пшеницу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ ожидает стабилизации или снижения цен на сахар и роста цен на пшеницу.

"Мы понимаем, что мировая цена на пшеницу будет расти, сейчас она уже начала рост", - сказала первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По ее словам, в настоящее время контракты на поставку пшеницы с содержанием протеина 10,5-11,5% заключаются по ценам $320 за тонну, с содержанием протеина от 12,5% - от $340.

"Сейчас пока стоим на этих ценах, для нас это очень хорошо, и мы ожидаем, что это будет увеличиваться, соответственно, внутренняя цена тоже будет расти", - отметила Лут.

По данным презентации Минсельхоза, цены сельхозпроизводителей на пшеницу третьего класса на внутреннем рынке РФ к 21 сентября составляли 12,1 рубля за килограмм, что на 17,1% меньше, чем годом ранее. Цены на пшеницу четвертого класса снизились на 17,5%, до 11,8 рубля, на фуражную пшеницу - на 23,6%, до 10 рублей за килограмм.

"Здесь у нас идет падение цены за счет давления объема, который у нас есть на внутреннем рынке. Плюс у нас, конечно, укрепился курс <...> Мы ожидаем, что курс будет ослабляться в начале следующего года, то есть в начале второй половины нашего сезона. Плюс у нас был определенный провал по экспортным позициям - по пшенице, по кукурузе, что было связано с подписанием зерновой сделки и ожиданиями большого объема товара со стороны Украины", - сказала Лут.

Она также сообщила, что Минсельхоз ожидает стабилизации или снижения цен на сахар. По состоянию на 21 сентября цены на сахар выросли на 47,1% год к году, до 53,1 рубля за килограмм.

"Поскольку сахар в этом году в достаточном объеме мы произведем - порядка 6,2 (млн тонн), полностью закроем свои потребности, мы ожидаем, что цена на сахар стабилизируется, может, несколько снизится. Плюс на всякий случай у нас остается еще 120 тыс. тонн возможность завезти сахара-сырца, если вдруг будут какие-то перекосы на рынке, для того, чтобы цена сохранялась на равновесном уровне", - заявила Лут.

В целом, по ее словам, "по большому количеству сырья и продуктов есть снижение цен по сравнению со скачком цен, который у нас был в прошлом году". "Сейчас за счет объемов производства цены на ряд продуктов и сырья снижаются, соответственно, инфляцию мы ожидаем в коридоре от 12 до 13% на конец года, что уже является, на наш взгляд, хорошим, стабильным показателем", - отметила она.