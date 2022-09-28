Добыча нефти по проекту "Сахалин-1" в 2022 году сократится в 2 раза

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По проекту "Сахалин-1" в текущем году планируется добыть 4,2 млн тонн, что в 2 раза меньше запланированного объема, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду на форуме "Нефть и газ Сахалина-2022".

"Ожидается, что годовая добыча нефти по проекту составит 4,2 млн тонн, первоначально планировалось 8,9 млн тонн", - заявил он.

Он напомнил, что в апреле компания Exxon Neftegas Limited уведомила о снижении объема добычи со ссылкой на обстоятельства форс-мажора, "на данный момент добыча нефти остановлена".

Губернатор также сообщил, что "снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября".

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности". В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки).

В начале августа "Роснефть", владеющая 20% в проекте, сообщила, что добыча нефти на "Сахалин-1" до сих пор не восстановлена, резервуары терминала Де-Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется.

В августе ExxonMobil в своем отчете сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе, в "Сахалине-1".

В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Exxon Mobil не обращалась к правительству РФ за специальным разрешением на выход из СРП-проекта. При этом днем ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Exxon Кейси Нортона сообщал, что компания недавно направила российским властям уведомление о разногласиях в связи с упомянутым указом. Уведомление устанавливает крайний срок, к которому стороны должны достигнуть соглашения. В противном случае дело может быть передано в суд.

В проекте "Сахалин-1" кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи на проекте - 11,3 млн тонн нефти.