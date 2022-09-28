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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Кремль негативно отнесся к словам Блинкена об использовании оружия США против ЛДНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно отнеслись к заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВСУ имеют право использовать предоставленное американцами оружие для возвращения территорий под контроль Киева.

"Негативно. Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, все больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно потенциально опасно", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 28 сентября.

Хроника 24 февраля – 28 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Кремль Энтони Блинкен ВСУ
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