Кремль негативно отнесся к словам Блинкена об использовании оружия США против ЛДНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно отнеслись к заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВСУ имеют право использовать предоставленное американцами оружие для возвращения территорий под контроль Киева.

"Негативно. Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, все больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно потенциально опасно", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 28 сентября.