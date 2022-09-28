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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Володин проводит совещание с лидерами фракций Госдумы об итогах референдумов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду перед началом пленарного заседания проводит совещание с руководителями парламентских фракций, сообщает пресс-служба нижней палаты.

На совещании обсуждаются итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Володин в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил, что в случае принятия на референдумах решений о вхождении в состав РФ, Госдума их поддержит.

Госдума 22 февраля 2022 года единогласно признала независимость ДНР и ЛНР.

Госдума Вячеслав Володин
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