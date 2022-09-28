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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Мишустин предложил не называть профессиональное образование "средним"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики "среднее" применительно к профессиональному образованию. Он сказал об этом, когда посещал колледж "Энергия" в Реутове.

"Слово среднее как бы все усредняет? Ничего подобного. Оно приближает высокие технологии к тому, что нужно сделать, чтобы у страны технологический суверенитет, и возможности внутреннего производства были основаны на своих технологиях и своих ресурсах. Это самое важное, - сказал премьер. - Надо исключить слова "среднее образование". Это что-то неправильно ребят ориентирующее".

Он убежден, что нельзя недооценивать колледжи, тем более, что именно в их выпускниках заинтересованы предприятия, в том числе оборонного сектора.

"Сегодня мы говорили с нашими уважаемыми заказчиками о том, как важны эти руки. Они за них борется. Дальше эта ситуация будет только повышать конкурентное преимущество ребят, которые заканчивают колледж", - сказал глава правительства.

"Правительство разработало и внесло в Государственную думу законопроект о предоставлении инвестиционного налогового вычета предприятиям, которые оказывают финансовую поддержку колледжам. Или, например, строят здания, приобретают оборудование", - сказал также Мишустин.

"Они смогут уменьшить сумму налога на прибыль в размере до 100% таких капиталовложений", - добавил он.

Так он ответил на вопрос гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова о том, предусмотрены ли дополнительные преференции или льготы для предприятий, которые готовы участвовать в подготовке молодых специалистов.

Премьер также поддержал идею активнее привлекать малые и средние предприятия (МСП) к подготовке специалистов в колледжах и техникумах. В Реутове губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Мишустина включить малые и средние предприятия в проект "Профессионалитет", чтобы они могли с первых лет обучения ребят участвовать в подготовке специалистов.

"Андрей Юрьевич, абсолютно поддерживается. Мы уже на сегодняшний день расширяем те специальности, по которым можно будет привлекать МСП. Это, в частности, будет направление туризма, это также будут различные виды услуг", - ответил премьер и добавил, что это не потребует от МСП дополнительных затрат, но они смогут принимать участие в подготовке кадров.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также назвал этот вопрос важным. "Сегодня крупные отрасли достаточно серьезные средства вкладывают в колледжи. Конечно, есть запрос от малых предприятий, среднего бизнеса, чтобы такая программа реализовывалась и сразу была практическая подготовка", - сказал министр.

Он попросил дать соответствующее поручение, на основе которого со следующего года МСП смогут участвовать в программе.

"Однозначно. Я буду поддерживать", - заверил Мишустин. Он попросил подготовить все необходимые материалы.

Глава правительства также сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на финансирование образовательно-производственных центров, на каждый - более 70 миллионов рублей. "Ежегодно планируем создавать 60 таких образовательных учреждений", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин Минпросвещения Сергей Кравцов Андрей Воробьев Реутов Борис Обносов
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