Минюст РФ внес изменения в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов поблагодарил министра юстиции Константина Чуйченко за учет предложений, направленных на изменение порядка предварительного заключения фигурантов уголовных дел, которые имеют тяжелые заболевания, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Безусловно, эти изменения позволят не помещать в СИЗО значительно больше людей, чем сейчас. В некоторых случаях, возможно, это позволит сохранить им жизнь", - приводят в пресс-службе слова Титова.

Как отмечается в письме уполномоченного, подготовленный Минюстом проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" в целом соответствует концепции, согласованной деловым сообществом с привлечением экспертов-медиков.

"В первую очередь, список заболеваний из 90 позиций теперь полностью соответствует кодам МКБ-10 (последняя версия международной классификации заболеваний), до этого они определялись очень расплывчато. Во-вторых, и это очень важно, смягчены формулировки условий для того, чтобы не помещать человека в следственный изолятор. Например, в отношении туберкулеза органов дыхания убрано требование "прогрессирующего течения, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами". Подобная категоричность раньше давала формальную возможность отказать больному в праве избежать СИЗО", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя экспертно-юридической службы аппарата уполномоченного Натальи Рябовой.

Она также отмечает, что по ряду других заболеваний формулировку "прогрессирующее течение" заменили на "отсутствие положительной динамики", а "безотлагательность" лечения заменена на его "необходимость" при невозможности проводить его в СИЗО.

"Совместная с Минюстом, ФСИН и Минздравом работа над перечнем велась с течение нескольких лет. Мы крайне признательны экспертам Минздрава. Они несколько раз возвращались к проекту, чтобы максимально исключить неоднозначность применения его положений и, если можно так говорить о заболеваниях, устранить несправедливость и необоснованность требований к их наличию", - резюмировал Титов.