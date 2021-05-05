Правительство РФ решило улучшить условия содержания в СИЗО к 2030 году

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует в ближайшие девять лет существенно гуманизировать условия содержания в следственных изоляторах – расширить перечни платных услуг и разрешенных арестантам предметов, создать условия для занятий спортом.

Такие меры предусмотрены концепцией развития уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 года. Распоряжение правительства об утверждении концепции УИС опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания надлежащих условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы необходимо расширение перечня дополнительных платных услуг, расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету", - говорится в документе.

Также концепция предусматривает расширение перечня предметов, которые арестанты могут иметь при себе, "совершенствование системы мер поощрения и взыскания".

Кроме этого, согласно документу, планируется расширение перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию заключенных под стражей, "совершенствование оказания медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым".

Еще один аспект концепции – "создание лицам, содержащимся под стражей, условий для занятия спортом вне камер".

Авторы документа напомнили, что целью содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО является "их изоляция, а не наказание, влекущее применение ограничений и лишений".