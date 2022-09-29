В ХМАО вложат 730 млн рублей в производство солярки из старых шин и пластика

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - АО "Югра-Экология" вложит 730 млн рублей в создание комплекса переработки старых автопокрышек и пластиковых отходов для получения дизельного топлива, сообщил исполнительный директор компании Виталий Якимчик на Югорском промышленно-инвестиционном форуме в Ханты-Мансийске.

"Предпосылками создания проекта стало отсутствие инфраструктуры по массовой переработке автомобильных покрышек в Югре и наличие огромной свалки в 8 км от Нижневартовска, где размещены более 1,2 млн покрышек - около 60 тысяч тонн, - рассказал он. - Инвестиции в данный комплекс приблизительно составят 730 млн рублей. Среди ожидаемых результатов реализации проекта - решение проблем утилизации покрышек в ХМАО, создание 32 рабочих мест, ожидаемые налоговые поступления в местный бюджет 56 млн рублей".

По его словам, технология пиролизной печи позволяет перерабатывать покрышки и любые пластиковые отходы без предварительной обработки. Это первая в России установка, которая позволяет из данных отходов делать конденсационное дизтопливо. Его можно использовать для дизельных электростанций или автотранспорта.

Установка будет перерабатывать 10 тонн покрышек в день, или 3,65 тысячи тонн в год. За год из этого количества можно произвести 2 тысячи тонн дизтоплива и 600 тонн пеллет.

Сейчас разрабатывается финансовая модель проекта. В планах компании масштабировать проект на весь регион, добавил Якимчик.

АО "Югра-Экология" - оператор сферы обращения с отходами на территории ХМАО-Югры. Компания специализируется на услугах по сбору и размещению отходов. Основана 12 октября 2017 года в Ханты-Мансийске.