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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

TotalEnergies, Aramco и SABIC успешно переработали пиролизное масло из пластиковых отходов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies и аравийские Aramco и SABIC впервые на Ближнем Востоке и в Северной Африке успешно переработали нефтепродукт, полученный из пластиковых отходов, в сертифицированные ISCC+ полимеры замкнутого цикла, сообщается в совместном релизе компаний.

Полученное из пластиковых отходов сырье - пиролизное масло - перерабатывалось на заводе Satorp (город Эль-Джубайль, контролируется Aramco и TotalEnergies), а затем было использовано на дочернем предприятии SABIC - Petrokemya - для производства сертифицированных полимеров замкнутого цикла.

Технология позволяет использовать сложный в переработке неотсортированный пластик. Международная сертификация экологической устойчивости и выбросов парниковых газов (ISCC+). гарантирует открытость и прослеживаемость происхождения вторичного сырья и продуктов.

SABIC и TotalEnergies являются членами-основателями некоммерческой организации Alliance to End Plastic Waste (AEPW), цель которой - использование коллективных знаний, ресурсов и опыта для решения текущих проблем управления отходами.

TotalEnergies SABIC Saudi Aramco AEPW Франция Саудовская Аравия
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