Часть Курска осталась без света из-за аварии на подстанции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Жители Северо-западного района Курска остались без света из-за аварии на подстанции, сообщает администрация региона.

"Авария на подстанции "Счетмаш" в Курске. В зону отключения попали жители Северо-западного района", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты уже на месте и приступают к ремонтным работам.

По предварительному заключению, причиной перебоев электроснабжения в северо-западной части Курска стало обгорание шлейфа на линии 110 КВт.

В течение ближайшего часа специалисты планируют возобновить подачу электроэнергии.