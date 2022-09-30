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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

ФАС РФ проверит жалобы на подорожание армейской экипировки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в связи с жалобой депутатов Госдумы на подорожание спецодежды, обмундирования и снаряжения направила запросы в крупнейшие торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" для выяснения обоснованности изменения цен, сообщила в пятницу служба.

"В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию", - говорится в сообщении службы.

В ФАС уточнили, что "в числе запрашиваемых данных - сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен".

"При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.

ФАС России также обратила внимание продавцов на необходимость неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности, в частности, на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары, сказано в релизе.

ФАС
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