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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

ФАС усилит контроль за ценами на армейскую экипировку

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы усилят контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ведомство будет незамедлительно реагировать на нарушения законодательства, сообщили в ФАС.

"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах", - говорится в сообщении ФАС.

В нем сказано, что "служба проводит эту работу для защиты граждан от необоснованного роста стоимости указанной продукции".

"Ведомство будет незамедлительно реагировать на нарушения антимонопольного законодательства в случае выявления злоупотребления доминирующим положением, заключения антиконкурентных соглашений либо осуществления антиконкурентных действий, в том числе направленных на необоснованное повышение цен", - отметили в ФАС.

Ранее в пятницу ФАС сообщила, что в связи с обращениями депутатов Госдумы и жалобами граждан на подорожание спецодежды, обмундирования и снаряжения направила запросы в крупнейшие торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" для выяснения обоснованности изменения цен.

ФАС
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