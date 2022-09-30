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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации на Украине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В период частичной мобилизации военнослужащие-контрактники не могут быть уволены по истечении срока службы, их контракты продлят до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили на портале "Объясняем.рф".

"Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают своё действие до окончания СВО", - говорится в сообщении.

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В нем указано, что в период проведения частичной мобилизации военнослужащие-контрактники, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта.

Как сообщалось, перечень оснований для увольнения военнослужащих по контракту и мобилизованных граждан определен в указе президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации" от 21 сентября: достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и в случае судебного приговора о лишении свободы.

Хроника 24 февраля – 30 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
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