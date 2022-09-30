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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Мобилизация может быть завершена только по решению президента

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России, сообщил правительственный портал "Объясняем.рф".

Так там ответили на вопрос, "могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о завершении мобилизации?"

Также там уточнили, что в период частичной мобилизации военнослужащие, у которых заканчивается срок контракта, продолжат свою службу после его окончания.

"Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении.

При этом для военнослужащих по контракту с момента объявления частичной мобилизации основаниями для увольнения с военной службы являются только: достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья (в случае признания врачебно-медицинской комиссией негодным к военной службе), приговор суда к наказанию в виде лишения свободы.

Кроме того, на портале сообщается, что можно сменить род войск во время частичной мобилизации.

"Да, можно, если ваша военно-учетная специальность соответствует военно-учетным специальностям, предусмотренных в других видах и родах войск ВС РФ", - отмечается в сообщении.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.

Хроника 24 февраля – 30 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Объясняем.РФ
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