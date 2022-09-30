Экс-начальник колонии, где отбывает наказание Пол Уилан, осужден на три года за коррупцию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии №17, в которой отбывает наказание американец Пол Уилан, по делу о взяточничестве, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по республике.

Он признан виновным по ч.1 ст.291.2 УК РФ и ч.3 ст.290 УК РФ (мелкое взяточничество; получение взятки). "Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы УФСБ по Мордовии, в 2020 году начальник колонии получил от осужденного взятку канцелярскими товарами на сумму 9,3 тыс. рублей за непривлечение его к труду и непринятие мер дисциплинарной ответственности. После этого начальник колонии провел товары через кассу учреждения, а выделенные на это деньги потратил на личные нужды.

Кроме того, в 2021 году этот же осужденный через посредника передал начальнику колонии за общее покровительство бытовую технику (мобильный телефон, телевизор, комплект спутникового телевидения) на сумму более 66 тыс. рублей.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что осужден экс-начальник колонии Владимир Денисов.

В ИК-17 строгого режима в Мордовии, в частности, отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения за шпионаж.