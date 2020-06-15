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Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж
Гражданин США Пол Уилан
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Согласно приговору, озвученному судьей Андреем Суворовым, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Прокурор ранее просил приговорить Уилана к 18 годам колонии.

Вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу.

Сам осужденный назвал приговор политическим и подтвердил намерение его обжаловать. Перед оглашением приговора он вновь заявил о своей невиновности. "Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие", - сказал Уилан.

Согласно российскому закону, если приговор не обжалован, то он вступит в силу через 10 суток со дня оглашения. В случае обжалования приговор вступает в силу с момента оглашения решения апелляционной инстанцией.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Уилан до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО "Лефортово".

Судебный процесс стартовал в Мосгорсуде в конце марта. Заседания проходили в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "совершенно секретно".

Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на носителе были личные данные о его прошлых поездках в Россию, но ознакомиться с его содержимым он не успел. Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Пол Уилан

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