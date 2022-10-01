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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Пошлины на экспорт подсолнечных масла и шрота из РФ в октябре будут нулевыми

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота из РФ в октябре будут нулевыми, сообщает Минсельхоз.

В сентябре пошлина на масло составляла 8 тыс. 621,3 рубля за тонну, на шрот - 1 тыс. 578,5 рубля за тонну.

Обнуление пошлин связано со снижением индикативных цен. Индикативные цены на масло составили $1 тыс. 244 за тонну ($1 тыс. 583 за тонну месяц назад), на шрот - $177 за тонну ($269,3).

С июля пошлины рассчитываются в рублях, а не в долларах, как ранее. Постановление, предусматривающее это и подписанное 30 июня 2022 года, также закрепляет продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Согласно постановлению, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну. Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз
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