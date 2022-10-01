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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Всех пассажиров эвакуировали на берег с севшего на мель в Приморье катамарана

Всех пассажиров эвакуировали на берег с севшего на мель в Приморье катамарана
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Эвакуация пассажиров с судна "Москва", застрявшего на мели в проливе Старка, прошла в Приморском крае, сообщает восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"В настоящее время все пассажиры эвакуированы на берег. На место происшествия направилась следственная группа в составе следователей и криминалистов", - говорится в сообщении.

По факту происшествия с пассажирским катамараном организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, катамаран со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту сел на мель в проливе Старка в Приморском крае. Инцидент произошел в условиях сильного тумана. Людей эвакуировали на двух катерах небольшими группами на острова Попова и Русский.

Пассажирское судно "Москва" выполняло рейс по маршруту Владивосток - остров Попова.

Приморский край
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