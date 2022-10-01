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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября

Пассажирский катамаран на мели в Приморье, КНДР пускает четвертую ракету на неделе, полет Артемиды на луну откладывается

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Судно со 174 пассажирами на борту село на мель в Приморье. Всех пассажиров эвакуировали на берег.

- КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты. Южная Корея предупредила о "сокрушительном" ответе на возможное применение северным соседом ядерного оружия.

- NASA откладывает запуск миссии Артемида 1 к Луне до ноября. Причиной являются дополнительные проверки ракеты после урагана "Иэн".

- Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных. Им назначено московское АО "Центр Биометрических Технологий".

- Газпром ищет возможные решения для восстановления работоспособности "Северных потоков". Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов на заседании Совета безопасности ООН.

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