Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября
Пассажирский катамаран на мели в Приморье, КНДР пускает четвертую ракету на неделе, полет Артемиды на луну откладывается
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Судно со 174 пассажирами на борту село на мель в Приморье. Всех пассажиров эвакуировали на берег.
- КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты. Южная Корея предупредила о "сокрушительном" ответе на возможное применение северным соседом ядерного оружия.
- NASA откладывает запуск миссии Артемида 1 к Луне до ноября. Причиной являются дополнительные проверки ракеты после урагана "Иэн".
- Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных. Им назначено московское АО "Центр Биометрических Технологий".
- Газпром ищет возможные решения для восстановления работоспособности "Северных потоков". Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов на заседании Совета безопасности ООН.