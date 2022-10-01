СКАН отметил, что Елизавета II и после кончины остается в фокусе внимания СМИ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в прессе персон, в сентябре российские СМИ политической и финансово-экономической направленности упоминали его 354 158 раз. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Вторую строчку занял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переместившийся сразу на шесть позиций вверх по сравнению с итогами августа, у него 49 582 упоминания. В тройке лидеров также остается американский лидер Джо Байден (45 269 ссылок)

На четвертое место с третьего опустился президент Украины Владимир Зеленский (40 825 ссылок). Министр обороны РФ Сергей Шойгу вернулся в топ-10 рейтинга СКАН после годового отсутствия сразу на пятое место (40 451 упоминание). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потерял две позиции и занимает теперь шестую строчку вместо четвертой (37 396 ссылок).

Смена монарха в Лондоне привлекла повышенное внимание СМИ: седьмое место рейтинга заняла скончавшаяся 8 сентября в возрасте 96 лет королева Великобритании Елизавета II (35 882 упоминания). Траурные церемонии продолжались в стране до 19 сентября, когда она была похоронена в Виндзорском замке. Новым монархом Соединенного Королевства стал ее сын Чарльз, взявший себе имя Карл III.

Далее в сентябрьском рейтинге самых медийных персон по версии СКАН следуют мэр Москвы Сергей Собянин (восьмое место, 34 288 ссылок), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (девятое место, 26 611) и глава МИД РФ Сергей Лавров, замкнувший топ-10 (25 076).

Покинули "десятку" самых упоминаемых персон спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

Всего система анализирует более 62,5 тыс. ресурсов.