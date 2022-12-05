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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Британии выпустили последнюю монету с профилем Елизаветы II

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Последняя монета с профилем королевы Елизаветы II на аверсе, которую выпустил Королевский монетный двор, - это сувенирные 50 пенсов с цветным или монохромным изображением Хогвартс-экспресса на реверсе.

Это одна из четырех монет серии 2022 года, посвященной 25-летию со дня выхода первой книги о Гарри Поттере. Две монеты серии будут с портретом Елизаветы, остальные две выпустят уже с портретом Карла III, что делает серию уникальной, пишет Daily Mail.

В пресс-службе Монетного двора подчеркнули, что Хогвартс-экспресс - поезд, на которых учеников школы волшебства привозят на учебу и обратно в Лондон, на вокзал Кингс-Кросс, изображен на британских монетах впервые.

На остальных монетах серии изображены Гарри Поттер, директор Хогвартса Альбус Дамблдор и сам Хогвартс. В дизайне использованы рисунки художника Джима Кея, который создал первое иллюстрированное издание книги "Гарри Поттер и философский камень". Также в создании монет участвовал Королевский монетный двор Уэльса. В зависимости от материала и наличия цветного изображения поезда монеты стоят от 11 до 5215 фунтов.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была самым долго правящим монархом в истории Великобритании и находилась на троне больше 70 лет.

Банк Англии пообещал, что банкноты с портретом Карла III выйдут в обращение с середины 2024 года. Также был анонсирован выпуск монет с профилем короля и почтовых марок. По традиции, изображение короля на монетах будет обращено в сторону, противоположную профилю его предшественницы. При этом все 29 млрд монет и 4,5 млрд банкнот с портретом Елизаветы II, находящиеся в обращении в Великобритании, останутся законным платежным средством.

1 декабря Королевский монетный двор представил монеты с изображением The Rolling Stones, выпущенные к 60-летию группы. На этих монетах также еще выбит портрет Елизаветы.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Банк Англии Великобритания Елизавета II Королевский монетный двор Гарри Поттер Карл III The Rolling Stones
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