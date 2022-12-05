В Британии выпустили последнюю монету с профилем Елизаветы II

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Последняя монета с профилем королевы Елизаветы II на аверсе, которую выпустил Королевский монетный двор, - это сувенирные 50 пенсов с цветным или монохромным изображением Хогвартс-экспресса на реверсе.

Это одна из четырех монет серии 2022 года, посвященной 25-летию со дня выхода первой книги о Гарри Поттере. Две монеты серии будут с портретом Елизаветы, остальные две выпустят уже с портретом Карла III, что делает серию уникальной, пишет Daily Mail.

В пресс-службе Монетного двора подчеркнули, что Хогвартс-экспресс - поезд, на которых учеников школы волшебства привозят на учебу и обратно в Лондон, на вокзал Кингс-Кросс, изображен на британских монетах впервые.

На остальных монетах серии изображены Гарри Поттер, директор Хогвартса Альбус Дамблдор и сам Хогвартс. В дизайне использованы рисунки художника Джима Кея, который создал первое иллюстрированное издание книги "Гарри Поттер и философский камень". Также в создании монет участвовал Королевский монетный двор Уэльса. В зависимости от материала и наличия цветного изображения поезда монеты стоят от 11 до 5215 фунтов.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была самым долго правящим монархом в истории Великобритании и находилась на троне больше 70 лет.

Банк Англии пообещал, что банкноты с портретом Карла III выйдут в обращение с середины 2024 года. Также был анонсирован выпуск монет с профилем короля и почтовых марок. По традиции, изображение короля на монетах будет обращено в сторону, противоположную профилю его предшественницы. При этом все 29 млрд монет и 4,5 млрд банкнот с портретом Елизаветы II, находящиеся в обращении в Великобритании, останутся законным платежным средством.

1 декабря Королевский монетный двор представил монеты с изображением The Rolling Stones, выпущенные к 60-летию группы. На этих монетах также еще выбит портрет Елизаветы.