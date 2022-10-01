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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

В России заблокировали SoundCloud

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ на территории РФ к онлайн-платформе SoundCloud, следует из данных регулятора.

В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к странице сайта soundcloud.com по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц может привести к недоступности всего сайта на территории РФ.

"Интерфакс" направил в РКН запрос о причинах ограничения доступа к ресурсу.

SoundCloud - онлайн-платформа и сайт для распространения оцифрованной звуковой информации, в том числе музыки и подкастов, обладающая функциями социальной сети, а также одноименная компания. Начала работу в октябре 2008 года, зарегистрирована в Берлине.

Роскомнадзор Генпрокуратура РФ SoundCloud
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