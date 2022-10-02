Роскомнадзор объяснил причины блокировки SoundCloud

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ на территории России к SoundCloud по требованию Генпрокуратуры, которая обнаружила на онлайн-платформе материалы, содержащие, по мнению надзорного ведомства, недостоверную информацию о спецоперации на территории Украины, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в РКН.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат", - сказали в РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве отметили, что "подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке".

"Вместе с тем в адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации", - сообщили в РКН.

"В связи с неудалением противоправных материалов доступ к сервису ограничен на территории России. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован", - пообещали в Роскомнадзоре.

Как сообщалось, в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к странице сайта soundcloud.com по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц может привести к недоступности всего сайта на территории РФ.