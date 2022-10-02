Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Проживающие в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине получат гражданство РФ после присяги

Воинские формирования новых субъектов войдут в состав Вооруженных сил РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проживающие в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях приобретут гражданство РФ после принесения присяги гражданина РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации", - сказал Крашенинников журналистам в воскресенье.

Он также отметил, что гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине.

Внесёнными в Госдуму законопроектами предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений, сказал глава комитета. "Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства", - отметил он.

До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законопроекты.

Он также сообщил, что действующие воинские формирования новых субъектов будут включены в состав Вооруженных сил РФ.

"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - сказал Крашенинников.

ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Денежной единицей в новых субъектах России будет рубль

Проекты законов о вхождении в состав РФ новых регионов внесены в Госдуму

Путин назначил представителей при рассмотрении в парламенте ратификации договоров по новым регионам

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

Госдума 3 октября рассмотрит проекты законов в связи с принятием в состав РФ новых субъектов

КС признал конституционными договоры о присоединении четырех новых субъектов к РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 30 тысяч человек

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки

Роскомнадзор объяснил причины блокировки SoundCloud

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });