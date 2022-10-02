Проживающие в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщине получат гражданство РФ после присяги

Воинские формирования новых субъектов войдут в состав Вооруженных сил РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проживающие в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях приобретут гражданство РФ после принесения присяги гражданина РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации", - сказал Крашенинников журналистам в воскресенье.



Он также отметил, что гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине.

Внесёнными в Госдуму законопроектами предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений, сказал глава комитета. "Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства", - отметил он.

До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законопроекты.

Он также сообщил, что действующие воинские формирования новых субъектов будут включены в состав Вооруженных сил РФ.

"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - сказал Крашенинников.