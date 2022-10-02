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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Территориальные органы исполнительной власти в новых регионах РФ создадут до 1 июня 2023 года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Территориальные органы исполнительной власти в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут созданы до 1 июня 2023 года, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, "в течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ". В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований, сказал он.

В соответствии с положениями проектов ФКЗ, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период, добавил Крашенинников.

Госдума Павел Крашенинников ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область
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