Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) провеет проверку после утечки персональных данных клиентов и сотрудников ритейлера DNS, управляющего сетью магазинов бытовой техники и электроники, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"По факту утечки будет проведена проверка в соответствии с законодательством. При проверке будет учтена информация уведомления об инциденте, предоставленного в Роскомнадзор 2 октября", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

В субботу, 1 октября, на сайте DNS появилось сообщение об обнаружении утечки персональных данных клиентов и сотрудников компании, проведении расследования, устранении последствий атаки и усилении информационной безопасности. По информации DNS, атака совершена группировкой хакеров, взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ.

Торговая сеть DNS насчитывает более 2,7 тыс. магазинов по всей России, присутствует в 1,1 тыс. городов.