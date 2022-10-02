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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер DNS, управляющий сетью магазинов бытовой техники и электроники, сообщил о хакерской атаке, в результате которой произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки", - говорится в размещенном в воскресенье сообщении на сайте компании.

Атака совершена группировкой хакеров, взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ, отмечает компания.

Ведутся работы по усилению информационной безопасности в компании.

Торговая сеть DNS насчитывает более 2,7 тыс. магазинов по всей России, присутствует в 1,1 тыс. городов.

DNS
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