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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на пункте пропуска через российско-грузинскую границу "Верхний Ларс" в Северной Осетии стабилизировалась, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Очередь легковых транзитных машин отсутствует", - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он добавил, что за прошедшую неделю через МАПП "Верхний Ларс" госграницу в обоих направлениях пересекли 19,7 тыс. единиц автотранспорта, 69,5 тыс. человек.

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Томаев также сообщил, что в настоящее время на дорогах республики зафиксировано 1,4 тыс. грузовых автомобилей.

В начале прошлой недели из-за наплыва желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на дорогах республики образовались многокилометровые очереди из транзитных автомобилей.

В ряде районов республики введен режим повышенной готовности, который ограничивает въезд на его территорию для легковых автомобилей.

Мера не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

Северная Осетия Грузия
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