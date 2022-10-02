Более 180 повесток о мобилизации вручили на границе с Грузией в Северной Осетии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники военкомата на пункте пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе вручили более 180 повесток о частичной мобилизации желающим пересечь границу мужчинам, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

По его словам, повестки были вручены мобильным контрольным пунктом военного комиссариата.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" на дорогах республики образовались многокилометровые очереди из транзитных автомобилей.

В регионе был введен режим повышенной готовности, который ограничивает въезд на его территорию для легковых автомобилей. Мера не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

На въездах в регион и на "Верхнем Ларсе" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.