Глава МЧС поручил усилить к зиме профилактику безопасности населения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков поручил сотрудникам ведомства заблаговременно провести профилактические мероприятия для будущих холодов, направленные на безопасность населения, сообщила пресс-служба министерства.

"Мы должны заблаговременно прогнозировать неблагоприятные и опасные явления, характерные для этого времени года. А значит - максимально просчитывать риски и работать на опережение, выбирать наиболее эффективные решения, направленные на обеспечение безопасности людей. С учетом прогноза должны выполняться все приоритетные задачи", - заявил Куренков через пресс-службу.

По данным МЧС, в 15 регионах России уже началось формирование снежного покрова.

"Особо акцентирую внимание на четком взаимодействии всех служб, которые должны быстро реагировать и уметь оценить риски, так как работать приходится в сложных условиях", - сказал также глава МЧС.