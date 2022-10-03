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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Возможность обжаловать призыв в рамках частичной мобилизации появилась на портале Госуслуг

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Возможность обжаловать решение по призыву в рамках частичной мобилизации в РФ появилась на портале Госуслуг, передает корреспондент "Интерфакса".

"Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но всё равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек", - говорится в ее описании на портале.

Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учёте.

Основаниями для отсрочки, перечисленными в форме являются: негодность к военной службе по состоянию здоровья, обучение на очном или очно-заочном отделении в государственных вузах, средних специальных учебных заведениях и научных организациях в первый раз, трудовая деятельность (сотрудники ОПК, забронированные специалисты, ИТ специалисты, операторы связи). Также можно указать другое основание для отсрочки, если его нет в списке.

Чтобы найти форму для отправки жалобы можно воспользоваться помощью бота - робота Макса, набрав соответствующий запрос в поисковой строке.

Также через портал Госуслуг теперь можно записаться в добровольцы для участия в специальной военной операции РФ на Украине.

Госуслуги Украина
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